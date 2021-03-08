الأعداد السابقة للصحيفة

المؤسسة العامة للحبوب ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير

Time منذ ساعة
Views 1885
المؤسسة العامة للحبوب ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية 660 ألف طن من الشعير العلفي، وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل - مايو 2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد معاليه أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل - مايو 2021م).

وبين أن المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة والتي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021م)، تكون قد تعاقدت على استيراد كمية (1,320,000) طن، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:  هنا  .

Time واتساب
المملكة
المؤسسة العامة للحبوب
الشعير
أطباء المملكة

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

الإمارات تدين الاعتداءات التخريبية لاستهداف خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة
الإمارات تدين الاعتداءات التخريبية لاستهداف خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة
Time منذ 11 دقيقة Views 1260
ابنة يوسف شعبان تروي تفاصيل قصة حب والديها ورفض جدها له
ابنة يوسف شعبان تروي تفاصيل قصة حب والديها ورفض جدها له
Time منذ 16 دقيقة Views 353
بالصور.. جهات حكومية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة
بالصور.. جهات حكومية تحتفي بالمرأة السعودية في اليوم العالمي للمرأة
Time منذ 31 دقيقة Views 1631
كشف تفاصيل الدعم التركي للمرتزقة بليبيا
كشف تفاصيل الدعم التركي للمرتزقة بليبيا
Time منذ 35 دقيقة Views 1549
أب يقتل طفلتيه الصغيرتين بأداة حادة
أب يقتل طفلتيه الصغيرتين بأداة حادة
Time منذ 46 دقيقة Views 639
فنانة عربية تشكو من تحرش المنتجين بها
فنانة عربية تشكو من تحرش المنتجين بها
Time منذ 50 دقيقة Views 728
الهلال يرغب في ضم المهاجم الكندي كايل لارين
الهلال يرغب في ضم المهاجم الكندي كايل لارين
Time منذ 55 دقيقة Views 1994
مجموعة الزامل توفر وظائف إدارية شاغرة
مجموعة الزامل توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ ساعة Views 1649
"قهوة الرضاعة" صيحة جديدة تنتشر في الكافيهات ومطالب بحظرها
"قهوة الرضاعة" صيحة جديدة تنتشر في الكافيهات ومطالب بحظرها
Time منذ ساعة Views 2927
بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف عن خطأ طبي تسبب في نفخ وجهها
بالفيديو.. نوال الزغبي تكشف عن خطأ طبي تسبب في نفخ وجهها
Time منذ ساعة Views 972