كنو يستعد للعودة أمام القادسية

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن لاعب الهلال محمد كنو من المنتظر أن ينهي برنامجه التأهيلي خلال اليومين المقبلين قبل دخوله في التدريبات الجماعية.
وأوضحت التقارير، أن كنو سيكون جاهزا لمواجهة الفريق بعد المقبلة أمام القادسية؛ ضمن مباريات الجولة الرابع والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى جانب آخر، ظهر لاعب الوسط جوستافو كويلار بجاهزية تامة لمواجهة الوحدة بعدما فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب في مواجهة الرائد الماضية، وشارك المهاجم صالح الشهري في جزء من تدريبات الفريق الجماعية ومن المرجح جاهزيته لمواجهة الفريق المقبلة.