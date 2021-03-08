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كنو يستعد للعودة أمام القادسية

Time منذ ساعة
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كنو يستعد للعودة أمام القادسية

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن لاعب الهلال محمد كنو من المنتظر أن ينهي برنامجه التأهيلي خلال اليومين المقبلين قبل دخوله في التدريبات الجماعية.

وأوضحت التقارير، أن كنو سيكون جاهزا لمواجهة الفريق بعد المقبلة أمام القادسية؛ ضمن مباريات الجولة الرابع والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى جانب آخر، ظهر لاعب الوسط جوستافو كويلار بجاهزية تامة لمواجهة الوحدة بعدما فضل الجهاز الفني إراحة اللاعب في مواجهة الرائد الماضية، وشارك المهاجم صالح الشهري في جزء من تدريبات الفريق الجماعية ومن المرجح جاهزيته لمواجهة الفريق المقبلة.

Time واتساب
الهلال
القادسية
دوري المحترفين
محمد كنو

أحدث التعليقات

الريان
كيف كذا يمكن عند الشيعه
د محمد ماجد بخش
الذرة الممثلة ليست بالضرورة مركز الجزيء مغناطيسيا أو ثقاليا في الواقع والحقيقة لكنها تمثل ذلك عبر اصطلاح نسبي يحدد وينسب الثقل المحوري إليها باعتبار تطابق مركزي الثقل والثقالة في التمثيل له بمركز الذرة على أنه مركز الوحدة الكلية والجزيء
ابو عمار
اوكي
اسعد الدلخ
الي يباها يستر نفسه.. ويشوف له اقرب 🐐
ابو عمار
طيب

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