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إنقاذ طفل بمستشفى حراء العام اخترقت "سكين" بكاملها بطنه

Time منذ ساعة
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إنقاذ طفل بمستشفى حراء العام اخترقت "سكين" بكاملها بطنه

حسين العلي (صدى):
تمكن فريق طبي في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة طفل بعد أن اخترقت سكين الجهة العلوية من البطن وتسببت بجرح غائر استدعى نقله للمستشفى حيث أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأفاد ذويه أنه كان يلعب بالسكين في غفلة منهم واخترقت السكين بكاملها الجهة العلوية من بطنه.

وأوضح الإستشاري المناوب / فرخ عالم بقسم الجراحة بمستشفى حراء أن الطفل وفور وصوله إلى قسم الطوارئ تم استدعاء فريق الجراحة العامة المناوب لتقييم الحالة حيث أفاد بأن مثل هذه الحالات تعتبر بالغة الخطورة ، إذ أنه وأثناء إجراء عمليات مماثلة قد يحدث نزيف حاد عند نزع السكين من المريض ، وفي نفس الوقت لابد من إزالتها رغم خطورة العملية على حياة الطفل ، حيث كانت حالة الطفل غير مستقرة وعلى أثره تم البدء في الإسعافات الأولية من المحاليل وكذلك تجهيز وحدات الدم لتعويض النزيف المحتمل أثناء العملية وتم عمل تصوير الأشعة السينية والسونار ، وعليه تقرر نقل الطفل إلى غرفة العمليات على وجه السرعة بعد شرح العملية و كافة مضاعفاتها من قبل الفريق الطبي لذوي الطفل .

وأضاف أخصائي الجراحة العامة الدكتور / محمد موسى الذي باشر الحالة فور وصولها بالطوارئ أنه تم إستدعاء فريق طبي متخصص بجراحة الأطفال من مستشفى الولادة والأطفال حيث اتضح وجود نزيف للبطن بعد حدوث تمزق وكدمة دموية للرابط الدهني ما بين المعدة والقولون العرضي والذي تم إصلاحه والتحكم في النزيف وتم إخراج السكينة ولله الحمد بدون أي مضاعفات أخرى في عملية جراحية أستغرقت مايزيد عن الساعتين وذلك بفضل الله ثم بجهود الفريق الجراحي وفريق التخدير وتم إخراج المريض إلى قسم العناية المركزة للأطفال وإبقائه تحت العناية السريرية الفائقة وهو الآن بحالة مستقرة ولله الحمد وبكامل وعيه .

ومن جهته أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور/ وليد بن محمد حسين عن شكره لكافة الطاقم الطبي الذي باشر الحالة كما أعرب عن سعادته بسلامة الطفل ولله الحمد وتمنى له تمام الصحة والعافية .

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مكة المكرمة
مستشفى حراء العام
سكين

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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