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حساب المواطن يوضح موقف من تجاوز مهلة الاعتراض على عدم استيفاء شروط الأهلية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1631
حساب المواطن يوضح موقف من تجاوز مهلة الاعتراض على عدم استيفاء شروط الأهلية

القاهرة (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن موقف من تجاوز المهلة المحددة لتقديم طلب الاعتراض على عدم استفياء شروط الأهلية.

وكان أحد مستفيدي البرنامج قد ذكر أنه غير مستوفٍ لشروط الأهلية، وذلك لعدم إثبات الاستقلالية، وأنه لم يقديم أعتراض بإرفاق مستند إثبات الاستقلالية خلال 90 يوماً من تاريخ إعلان الأهلية، متسائلاً عن الحل.

وأجاب برنامج حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر فلا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، مضيفاً أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

Time واتساب
حساب المواطن
استيفاء شروط الأهلية

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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