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مباريات اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
Views 1875
مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي نادي إيفرتون في مباراة على المركز الرابع في المربع الذهبي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة، كما يحل الصاعد حديثًا والذي يقدم آداء جيد حتى الآن ليدز ضيفًا على وست هام في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا.

مباريات الدوري الإسباني

تشهد مواجهات الجولة 26، مباراة ريال بيتيس أمام نادي ألافيس صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير في الساعة 23:00.

مباريات الدوري الإيطالي

تستمر المنافسة المشتعلة، حيث يستضيف المتصدر إنتر نادي أتالانتا في مباراة يراقبها كل الفرق الإيطالية في تمام الساعة 22:45.

مباريات دوري نجوم قطر

يوجد لقاء وحيد يجمع بين الخور والغرافة قي تمام الساعة 19:15 بتوقيت المملكة.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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