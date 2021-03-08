مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي
يستضيف تشيلسي نادي إيفرتون في مباراة على المركز الرابع في المربع الذهبي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة، كما يحل الصاعد حديثًا والذي يقدم آداء جيد حتى الآن ليدز ضيفًا على وست هام في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا.
مباريات الدوري الإسباني
تشهد مواجهات الجولة 26، مباراة ريال بيتيس أمام نادي ألافيس صاحب المركز الـ19 وقبل الأخير في الساعة 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
تستمر المنافسة المشتعلة، حيث يستضيف المتصدر إنتر نادي أتالانتا في مباراة يراقبها كل الفرق الإيطالية في تمام الساعة 22:45.
مباريات دوري نجوم قطر
يوجد لقاء وحيد يجمع بين الخور والغرافة قي تمام الساعة 19:15 بتوقيت المملكة.