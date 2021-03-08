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المحكمة العليا تقرر ألا يحكم بالقتل استنادًا إلى القسامة

Time منذ ساعة
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المحكمة العليا تقرر ألا يحكم بالقتل استنادًا إلى القسامة

الرياض (صدى):
اعتمد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا بأن لا يحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.

وجاء ذلك طبقًا لدراسة العلماء وآراء فقهية في أحكام القسامة، فالقسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، ولأن النصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ".

وفي السياق نفسه، تقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، ولأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، قررت المحكمة العليا أن لا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.

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المحكمة العليا
القسامة

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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