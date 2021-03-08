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أبرز 8 معلومات عن رئيس نادي برشلونة الجديد

Time منذ ساعة
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أبرز 8 معلومات عن رئيس نادي برشلونة الجديد

وكالات (صدى):
تولى خوان لابورتا إستروش رئاسة برشلونة، وذلك بعدفوزه في الانتخابات التي جرت مؤخراً أمام عدداً من المنافسين مثل فيكتور فونت، وتوني فريشا.

ويعد رئيس برشلونة الجديد من مواليد 29 يونيو 1962،ةو سبق له أن تولى هذا المنصب المهم بين عامي 2003 و2010.

وهو من خريجي جامعة برشلونة، وعمل محاميًا، كما شغل منصب نائب في برلمان كتالونيا بين العامين 2010 و2012.

وبدأت علاقته ببرشلونة من خلال قيادة مجموعة معارضة للرئيس السابق جوسيب لويس نونيز والتي حاولت في عام 1998 التصويت بحجب الثقة عنه لكن دون جدوى.

وتصف جماهير النادي خوان لابورتا بـ“الرئيس الذهبي“ حيث استطاع إعادة برشلونة إلى الفوز بالبطولات بعد توليه الرئاسة في 2003، أما حياة لابورتا العائلية فهو متزوج من كونستانزا إتشيفاريا، ولديه 3 أبناء هم: بول، وغيليم، وجان.

Time واتساب
برشلونة
نادي برشلونة
خوان لابورتا إستروش

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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