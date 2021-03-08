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تطوير البنية التقنية للمنافذ الجمركية

Time منذ ساعة
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تطوير البنية التقنية للمنافذ الجمركية

الرياض (صدى):
تستعد الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية في المملكة.

وذكرت مصادر، أن الجمارك ستتعاقد مع بيت خبرة لإدارة متطلبات توسعة وتطوير البنية التحتية في المنافذ، حيث تتولى الهيئة العامة للجمارك مسؤولية تشغيل وتطوير وتوسعة البنية التحتية التقنية للشبكات والأنظمة في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وفقا للوطن.

وأضافت أن الجمارك تسعى للحصول على خدمة لدراسة وتحليل المتطلبات التقنية المتعلقة بمتطلبات التوسعة فيها وتحديد الحلول والتصاميم الفنية المناسبة لها بحسب المواصفات والمقاييس التقنية المعمول بها في كل منفذ بحسب نوعه والعمل على تحديد نطاق الأعمال وجداول الكميات والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بشكل كامل وبأفضل الممارسات في هذا المجال.

ويذكر أن المملكة تهدف إلى توطيد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية 2030، والاستفادة من موقعها الذي يتوسط الأسواق الضخمة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن أجهزة الدولة المعنية في المملكة تعمل على التأكد من ترابط عملياتها ومؤسساتها بسلاسة مع أنظمة التجارة العالمية.

 

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الجمارك
المنافذ الجمركية
بيت خبرة

أحدث التعليقات

kkkk
شوفو اي جمعيه خيريه يمكن تساعدكم
خالد الحربي
رائع جداً جداً وداعاً للعزوبية ربي يسعدك في الحياة الجديدة إن شاء الله
فهدراكان
الله يجزاهم خير اهل الخير والله يجعله في ميزان حسناتهم
كوكو لولو 66
العن ابوة من وين زارف كل هالفلوس
سالم
ليت مديرنا يسوي مثلك كان الامووور عال العال

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