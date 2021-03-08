مؤسسة «البريد»: خدمة واصل عالمي توفر عليك سعر أول نصف كيلو من طلبك

الرياض (صدى):
أكدت مؤسسة البريد، اليوم الاثنين، أن من مزايا خدمة واصل عالمي إنها توفر عليك سعر أول نصف كجم من طلبك والعديد من المزايا الأخرى.
وتوفر لك خدمة واصل عالمي عنوان أمريكي مخصص لك، مرتبط بعنوانك الوطني، حتى يتم توصيل مشترياتك العالمية الى عنوانك، فيما تتميز بالوصول إلى أفضل الأسعار والعروض، التوصيل إلى منزلك عبر العنوان الوطني، الحصول على أفضل المميزات بأقل الأسعار، والتسجيل في الخدمة مجاني.
ويمكن استخدام الخدمة بـ: التسجيل في العنوان الوطني ، حتى تحصل على عنوان واصل عالمي الرديف، إذا كنت مسجل مسبقاً في العنوان الوطني تستطيع اخذ تفاصيل عنوانك في واصل عالمي من خلال الدخول على بريدي اون لاين، وخلال عملية الشراء عبر موقع في أمريكا، تقوم بإدخّال عنوانك الأمريكي.
وفي الخطوة الأخيرة سيتم توصيل الطلب إلى منزلك عند الضغط على ارسال الشحنة من بوابة واصل عالمي في بريدي اون لاين، بينما أسعار الخدمة: أول 0.5 ك.ج = 46 ريال، وكل 0.5 ك.ج إضافي = 29 ريال.