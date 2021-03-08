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"زهرة الأقحوان" تعلن عن بوادر الربيع بتبوك

Time منذ 19 دقيقة
Views 298
"زهرة الأقحوان" تعلن عن بوادر الربيع بتبوك

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
اليوم لاتاثق باحد مهما كان هل من المعقول شعب كامل وكاهم يمنيين غير قادرين على مجموعة عصابات جهله خونه اين هم اهل اليمن وماذا ينتظرون والى متى يجب على السعوديه ان تضرب بيد من حديد من أمن العقوبة أساء الأدب
ابو عمار
هههههههههههههههه يبدو انه اهبل فضح نفسه و وقع في شر اعماله
خالد الحربي
حسبي الله ونعم الوكيل عليهم اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل عدو دام عزك ياوطن همة حتى القمة
faeiz1122
الكرامه ميح لاعب هزا فيهم ويرجعونه
ابو عمار
توقيت القرار ممتاز جدا لانه يبداء من 5 مساء الى 5 صباحا كما تقول وهذا وقت كافي جدا لقضاء الناس حوائجهم وكذلك العوده من اعمالهم .. بصراحه ما عندك سالفه وبعدين تعال مالقيت ممثلين في السعوديه تمثل معهم والا ما عندك مواضيع تطرحها من خلال عمل تلفزوني

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