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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ 6 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط .

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الطقس

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قناة 24 الرياضيه تحولة ملكيتها لنادي بو خرقه نادي الجاليات ، كل شي فيها يتكلم عن ناديهم ويمررون برامجهم بكم غبي يـدّعي إنه هلالي إعلامي مثل الروقي وطقّته الجحلان الأغبياء ...!!!!!!
الريان
هيا .. وشض دخلك في قررات الكويته هههه هم ابخص منك ياليت تهتم بقزازك المشطوب .. وش هالقافه مالوم القصبي يوم يسحب عليك
ابوسامي
نعمة الامن ماتدوم لا بتباع ما امر الله به وجتناب نواهيه
راعي البيضاء
اقول على تراب هذا قرار يخص الكويتيين وحكومتهم ابخص عشانك جاى تدور الدينار ... نسيت يوم كان الحجر عندك من الساعة ٣ عض على تنك وخل ريك نفسك قال راى الاكثريه ماحد اسالك
ع. س. ع
هذا عراب إخراجهم من الآسيوية 🤣🤣

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