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البرلمان العربي: اعتداءات خسيسة تستهدف أمن الطاقة العالمي وليس المملكة فقط

Time منذ 33 دقيقة
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البرلمان العربي: اعتداءات خسيسة تستهدف أمن الطاقة العالمي وليس المملكة فقط

القاهرة (صدى):
أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الاعتداءات التخريبية الجبانة التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة دون طيار، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة.

وأكد العسومي في بيان له، أن هذه الاعتداءات الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف حاسم ورادع لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الاقتصاد العالمي.

وأشاد العسومي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مجدداً موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة.

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المملكة
البرلمان العربي

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وضع سقف لتمثيل درجة الارتباط داخل فترات تمثيل درجات الثقالة الفراغية العددية الممثلة لفترة تمثيل التعامل المحدد لدرجات الثقل ودرجات المغناطيسية في صورتيهما العددية البنائية الممثلة لدرجتي الثقالة الفراغية الممثلة لكل منهما بدلالة المحاور الثقالية التي توظف كمحاور تمثيل مغناطيسي بعيد تمثيل الحالة التأكسدية الممثلة لدرجتي الارتباط والمغناطيسية.
د محمد ماجد بخش
ربط تحديد تمثيل مواقع العناصر بدرجات الثقالة الفراغية العددية الممثلة لدرجات الارتباط الممثلة بدلالة فترات تمثيل درجات الثقل الفراغية الممثلة بالثقالة العددية المنتظمة المحددة تعاملا بمحاور تمثيل درجات الثبات المغناطيسي الممثلة لمحاور تمثيل درجات الثقل البنائي.
د محمد ماجد بخش
ستتغير مناهج العلوم وسيكون الفهم المغناطيسي للكتلة الفراغية المحورية المكافئة هو أساس علم الكيمياء
د محمد ماجد بخش
عندما استطيع النشر بكرامة سأبدأ فورا ولن أتردد في عرض بعض الإبداعات العلمية العالمية السعودية مثل جدول الفترات الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة الاصطلاحية والتي لا تمت بالفقد أو الكسب المزعوم الإلكترونات بعلاقة أو صلة
برق امصحا
الحرب التي فيها هوادة وشفقة لن تنجح وسنكون صيدا سهلا...أضف الى ذلك اننا متمركزون وهم يكرون ويفرون وهذي مشكلة أخرى...يجب إحراق صنعا بمن فيها....بعد إعطاء الأهالي الأصليين فرصة للمغادرة

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