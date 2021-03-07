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وظائف لحملة شهادة الثانوية بالحرس الوطني

Time منذ 45 دقيقة
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وظائف لحملة شهادة الثانوية بالحرس الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت ‏وزارة الحرس الوطني، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص " طاه ".

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح لحملة شهادة الثانوية، ومَن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل الطول عن 160سم.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ إذ يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.

ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/27هـ.

ويمكن التقديم منهنا

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الحرس الوطني

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وضع سقف لتمثيل درجة الارتباط داخل فترات تمثيل درجات الثقالة الفراغية العددية الممثلة لفترة تمثيل التعامل المحدد لدرجات الثقل ودرجات المغناطيسية في صورتيهما العددية البنائية الممثلة لدرجتي الثقالة الفراغية الممثلة لكل منهما بدلالة المحاور الثقالية التي توظف كمحاور تمثيل مغناطيسي بعيد تمثيل الحالة التأكسدية الممثلة لدرجتي الارتباط والمغناطيسية.
د محمد ماجد بخش
ربط تحديد تمثيل مواقع العناصر بدرجات الثقالة الفراغية العددية الممثلة لدرجات الارتباط الممثلة بدلالة فترات تمثيل درجات الثقل الفراغية الممثلة بالثقالة العددية المنتظمة المحددة تعاملا بمحاور تمثيل درجات الثبات المغناطيسي الممثلة لمحاور تمثيل درجات الثقل البنائي.
د محمد ماجد بخش
ستتغير مناهج العلوم وسيكون الفهم المغناطيسي للكتلة الفراغية المحورية المكافئة هو أساس علم الكيمياء
د محمد ماجد بخش
عندما استطيع النشر بكرامة سأبدأ فورا ولن أتردد في عرض بعض الإبداعات العلمية العالمية السعودية مثل جدول الفترات الممثلة للتعامل بتمثيل حالة الأكسدة الاصطلاحية والتي لا تمت بالفقد أو الكسب المزعوم الإلكترونات بعلاقة أو صلة
برق امصحا
الحرب التي فيها هوادة وشفقة لن تنجح وسنكون صيدا سهلا...أضف الى ذلك اننا متمركزون وهم يكرون ويفرون وهذي مشكلة أخرى...يجب إحراق صنعا بمن فيها....بعد إعطاء الأهالي الأصليين فرصة للمغادرة

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