وظائف لحملة شهادة الثانوية بالحرس الوطني

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص " طاه ".
وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح لحملة شهادة الثانوية، ومَن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية، وأن لا يقل العمر عن 17 سنة، وألا يقل الطول عن 160سم.
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ إذ يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيًّا، ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.
ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1442/07/27هـ.
ويمكن التقديم منهنا