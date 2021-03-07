شقيق حمدالله يشن هجوما ضد مدرب النصر

طلال الغامدي (صدى):
شن عبد الحميد حمد الله شقيق ووكيل لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله، هجومًا عنيفًا ضد مدرب الفريق ألين هورفات.
وقال عبد الحميد حمدالله: " أخي في سلام مع الجميع، لقد تحلى بالصبر والهدوء، أمام كل التغييرات التي ضغطت عليه، وغيرت أهدافه " .
وتابع: " العديد من اللاعبين استفادوا من الوضع المالي للفريق، بسبب تأخر المستحقات، وغادروا، لكن ثقافة أخي لا تسمح له بذلك، إنه ملتزم بعقد النصر ويحترمه، رغم ما لديه من مستحقات" .
وأضاف: " المدرب يحتاج إلى فهم أن لديه أفضل لاعب في الدوري، ومن الغباء عدم الاعتماد عليه في المباريات " .