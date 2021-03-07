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فلسطين تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1490
فلسطين تدين الهجوم الإرهابي المتصاعد على المملكة

رام الله (صدى):
أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تضامنها الكامل معها ملكاً وحكومةً وشعباً.

وقالت في بيان لها أمس إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
الفقراويين عقولهم متخلفة...فهموا الموضوع غلط..الحكم قال أعتذر عن التحكيم مباريات الهلال بس ..
بلبل البحر
الخبر ناقص.. عساهم سالمين..
بلبل البحر
علاء ولي الدين النسخة السعودية
ربيعان الربيعان
من تسبب بابتعاد الرمز معروف ومن خالف انضمة الفيفا معروف
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء

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