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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجومين الإرهابيين على ميناء رأس تنورة والظهران

Time منذ ساعة
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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجومين الإرهابيين على ميناء رأس تنورة والظهران

جدة (صدى):
دان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أمس الأحد، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان ومحاولة استهداف ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة دون طيار، والمحاولة الأخرى المتعمدة بصاروخ باليستي سقطت شظاياه في الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.

وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها شكلت تهديدا لأرواح الآلاف من موظفي شركة أرامكو السعودية وعائلاتهم من الجنسيات المختلفة.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى الوقوف مع المملكة في اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية والغادرة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
الفقراويين عقولهم متخلفة...فهموا الموضوع غلط..الحكم قال أعتذر عن التحكيم مباريات الهلال بس ..
بلبل البحر
الخبر ناقص.. عساهم سالمين..
بلبل البحر
علاء ولي الدين النسخة السعودية
ربيعان الربيعان
من تسبب بابتعاد الرمز معروف ومن خالف انضمة الفيفا معروف
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء

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