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البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو

Time منذ 8 دقائق
Views 1222
البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو

المنامة (صدى):
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بطائرة مسيرة دون طيار وصاروخ باليستي قادمة من جهة البحر.

وأشارت في بيانها إلى أن الاعتداء ارهابي وجبان ويمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، كما يعد تهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وأكدت دعمها الدائم للمملكة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

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المملكة
البحرين
ارامكو

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الريان
مواضي اتوقع موضي المذيع يصلح في حراج بالقاسم فقط
مجرد تعليق
عبدالرحمن الزيد تنحى عن تحكيم مباريات الهلال خوفا من القيل والقال واليوم وهو يقولها علنا ومع ذلك بعض التعليقات تشكك في كلامه ابليس يترك سوء الظن وابن آدم ما يتركه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جوزن يا حريم جوزن من التلقف على السواقه ... .. انشكحن على المقعد ، دعن القيادة لنا .. الإنشكاح من ضمن ماخلقتن له ..

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