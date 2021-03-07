تقنية جديدة لإنهاء إجراءات السفر بمطار دبي في 9 ثواني

دبي (صدى):
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، فرع وزارة الداخلية المكلف بتنظيم دخول وخروج المسافرين، خدمة جديدة لمراقبة جوازات السفر بوتيرة سريعة تستخدم تقنية التعرف على الوجه وبصمة العين.
وتهدف العملية الجديدة إلى جعل الحركة عبر البوابات الذكية أكثر سلاسة وسرعة، حيث ستتيح للمسافرين استكمال إجراءات فحص جوازات السفر بين 5 و9 ثوانٍ اعتمادا على حركة وخطوات الراكب، حسب بيان الإدارة.
وأوضحت نورة سالم محمد المزروعي، مدير إدارة منافذ المستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، "قمنا في الأساس بتحديث أنظمتنا في البوابات الذكية لتكون سلسة للركاب، لذلك فقد مررنا بالعملية برمتها من أجل إنجاز إجراءات السفر بسلاسة من طيران الإمارات، حيث أخذوا القياسات الحيوية في الخطوة الأولى ثم يمر الراكب عبر البوابة الذكية ببيانات القياسات الحيوية، النقطة الثالثة هي الدخول عبر صالة الأعمال والنقطة الأخيرة هي بوابة الصعود إلى الطائرة، لذلك كما تعلمون فإن الكثير من الركاب بمجرد تسجيلهم لاستخدام خدماتنا الذكية في السفر سيكونون قادرين على استخدام البوابة الذكية بسلاسة وأسرع في قسم مكتب الهجرة".