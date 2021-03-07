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الدفاع : محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو اعتداء إرهابي جبان

Time منذ ساعة
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الدفاع : محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو اعتداء إرهابي جبان

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة عن تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح العميد المالكي أنه تم ولله الحمد تدمير واسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران، وقد تسبب اعتراض الصاروخ وتدميره في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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شركة أرامكو
ميناء رأس تنورة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الريان
مواضي اتوقع موضي المذيع يصلح في حراج بالقاسم فقط
مجرد تعليق
عبدالرحمن الزيد تنحى عن تحكيم مباريات الهلال خوفا من القيل والقال واليوم وهو يقولها علنا ومع ذلك بعض التعليقات تشكك في كلامه ابليس يترك سوء الظن وابن آدم ما يتركه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جوزن يا حريم جوزن من التلقف على السواقه ... .. انشكحن على المقعد ، دعن القيادة لنا .. الإنشكاح من ضمن ماخلقتن له ..

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