الأعداد السابقة للصحيفة

واتساب يطرح ميزة جديدة بشأن حذف الرسائل

Time منذ ساعة
Views 1900
Comment 1
واتساب يطرح ميزة جديدة بشأن حذف الرسائل

وكالات (صدى):
كشفت مصادر عن إختبار "واتساب" ميّزة جديدة تتيح للمستخدم حذف الرسائل تلقائيًّا بعد 24 ساعة من إرسالها، لافتة إلى أن هذه الميزة في فترة التجربة قبل تشغيلها للمستخدمين.

وقالت المصادر إن التطبيق أيضاً يختبر ميزة الصور المخفية، والتي تمنح المزيد من الخصوصية للمستخدمين، حيث لا يمكن نسخ هذه الصور أو حفظها، مشيرة إلى أن هذه الميزة غير متاحة للمستخدمين حتى الآن ولم يتم تحديد تاريخ الإصدار.

يُذكر أن تطبيق "واتساب" سيمكن المستخدمين من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر، مؤكدة أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

Time واتساب
واتساب
حذف الرسائل
فترة التجربة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الريان
مواضي اتوقع موضي المذيع يصلح في حراج بالقاسم فقط
مجرد تعليق
عبدالرحمن الزيد تنحى عن تحكيم مباريات الهلال خوفا من القيل والقال واليوم وهو يقولها علنا ومع ذلك بعض التعليقات تشكك في كلامه ابليس يترك سوء الظن وابن آدم ما يتركه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جوزن يا حريم جوزن من التلقف على السواقه ... .. انشكحن على المقعد ، دعن القيادة لنا .. الإنشكاح من ضمن ماخلقتن له ..

أخر الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجومين الإرهابيين على ميناء رأس تنورة والظهران
منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجومين الإرهابيين على ميناء رأس تنورة والظهران
Time منذ 3 دقائق Views 1078
البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو
البحرين تٌدين وتستنكر استهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو
Time منذ 8 دقائق Views 1211
تقنية جديدة لإنهاء إجراءات السفر بمطار دبي في 9 ثواني
تقنية جديدة لإنهاء إجراءات السفر بمطار دبي في 9 ثواني
Time منذ 25 دقيقة Views 1388
الموارد البشرية توضح طريقة التسجيل في برنامج الفحص المهني
الموارد البشرية توضح طريقة التسجيل في برنامج الفحص المهني
Time منذ 30 دقيقة Views 1452
شاهد.. ممارس صحي أصيب بكورونا يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن اللقاح 
شاهد.. ممارس صحي أصيب بكورونا يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن اللقاح 
Time منذ 37 دقيقة Views 1695
طلال آل الشيخ : تمرّد مايكون وخروجه ستتسبب بخسارة لاعبين آخرين في النصر
طلال آل الشيخ : تمرّد مايكون وخروجه ستتسبب بخسارة لاعبين آخرين في النصر
Time منذ 39 دقيقة Views 315
طارق النوفل : الأهلي إذا أراد الفوز على النصر يجب عودة الروح
طارق النوفل : الأهلي إذا أراد الفوز على النصر يجب عودة الروح
Time منذ 40 دقيقة Views 275
جمال عارف : مشكلة الأهلي تفكير اللاعبين بأشياء خارج الملعب
جمال عارف : مشكلة الأهلي تفكير اللاعبين بأشياء خارج الملعب
Time منذ 42 دقيقة Views 272
تعليق رئيس الترفيه على رسالة الفنان فهد الحيان "فيديو"
تعليق رئيس الترفيه على رسالة الفنان فهد الحيان "فيديو"
Time منذ 57 دقيقة Views 1248
الدفاع : محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو اعتداء إرهابي جبان
الدفاع : محاولة الاعتداء على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو اعتداء إرهابي جبان
Time منذ 59 دقيقة Views 2037