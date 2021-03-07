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الطاقة: محاولة استهداف ميناء رأس تنورة لم تسفر عن أي خسائر

Time منذ ساعة
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الطاقة: محاولة استهداف ميناء رأس تنورة لم تسفر عن أي خسائر

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه، بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.

كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

Time واتساب
وزارة الطاقة
ميناء رأس تنورة
الخزانات البترولية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الريان
مواضي اتوقع موضي المذيع يصلح في حراج بالقاسم فقط
مجرد تعليق
عبدالرحمن الزيد تنحى عن تحكيم مباريات الهلال خوفا من القيل والقال واليوم وهو يقولها علنا ومع ذلك بعض التعليقات تشكك في كلامه ابليس يترك سوء الظن وابن آدم ما يتركه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جوزن يا حريم جوزن من التلقف على السواقه ... .. انشكحن على المقعد ، دعن القيادة لنا .. الإنشكاح من ضمن ماخلقتن له ..

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