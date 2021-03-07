الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. شقيق الشهيد مطلق الذيابي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل فقدانه

Time منذ 22 دقيقة
Views 1880
Comment 1
بالفيديو.. شقيق الشهيد مطلق الذيابي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل فقدانه

الرياض (صدى):
تحدثت عائلة الشهيد مطلق سنان الذيابي الذي دفنت رفاته أمس السبت، عن اللحظات الأخيرة قبل اختفائه في غزو الكويت قبل أكثر من 30 عامًا.

وأكدت والدة الشهيد، مواضي العتيبي، خلال مقطع صوتي أرسلته لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن أبناءها كلهم فداء للدولة.

وعن كواليس الساعات الأخيرة قبل اختفائه، قال شقيقه تركي إنه تلقى مكالمة هاتفية منه بعد سفره للكويت بأيام، وطلب منه التحدث لوالدته، غير أنها لم تكن متواجدة في البيت وقت المكالمة.

وأضاف تركي أن شقيقه مطلق أخبره أنه سوف يعاود الاتصال بوقت لاحق، غير أنها كانت المكالمة الأخيرة قبل اختفائه، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالًا من سفارة المملكة بالكويت قبل 25 يومًا، أخبرتهم بأن تحليل الـDNA الخاص بالشهيد يتوافق مع رفات الضابط السعودي التي عُثر عليها مؤخرًا بالكويت، لينتهي ملف اختفاء مطلق الذيابي الذي دام لأكثر من 30 عامًا.

Time واتساب
سفارة المملكة
مطلق الذيابي
غزو الكويت

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كيف أقولها لكم بأن تعليم الكيمياء 50 % تجارب عملية و50% كذب نظري علمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
التوافقات المغناطيسية هي مفتاح الحضارة بعد تحقق الصدارة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يمحاكي انتي وامثالك من وجه الارض .. اللهم آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. شرطة المدينة تلقي القبض على 4 وافدين ممارستهما الغش في أسطوانات الغاز
شاهد.. شرطة المدينة تلقي القبض على 4 وافدين ممارستهما الغش في أسطوانات الغاز
Time منذ دقيقتين Views 1068
مواطنة تورطت مع صديقتها اللى تسوق اول مرة
مواطنة تورطت مع صديقتها اللى تسوق اول مرة
Time منذ 7 دقائق Views 169
يا فرحه ما تمت في البر
يا فرحه ما تمت في البر
Time منذ 7 دقائق Views 189
تصريح ياسر القحطاني بعد حصوله على جائزة افضل لاعب اسيوي عام 2007 هـ
تصريح ياسر القحطاني بعد حصوله على جائزة افضل لاعب اسيوي عام 2007 هـ
Time منذ 7 دقائق Views 168
"ماهي موانع أخذ لقاح كورونا؟".. والصحة تجيب 
"ماهي موانع أخذ لقاح كورونا؟".. والصحة تجيب 
Time منذ 9 دقائق Views 1317
الأهلي يعتزم إقالة الصربي فلادان
الأهلي يعتزم إقالة الصربي فلادان
Time منذ 15 دقيقة Views 1516
بالفيديو.. شقيق الشهيد مطلق الذيابي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل فقدانه
بالفيديو.. شقيق الشهيد مطلق الذيابي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة قبل فقدانه
Time منذ 22 دقيقة Views 1880
بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة " QR Code " على مداخل المنشآت التجارية بالرياض
بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة " QR Code " على مداخل المنشآت التجارية بالرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1519
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يطلق حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يطلق حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"
Time منذ 35 دقيقة Views 1251
مغربية تنهار بالبكاء بسبب زوجها
مغربية تنهار بالبكاء بسبب زوجها
Time منذ 52 دقيقة Views 576