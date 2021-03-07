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بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة " QR Code " على مداخل المنشآت التجارية بالرياض

Time منذ 34 دقيقة
Views 1519
بدء تركيب رمز الاستجابة السريعة " QR Code " على مداخل المنشآت التجارية بالرياض

الرياض (صدى):
أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة " رمز الاستجابة السريعة " (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها الهادفة إلى التحول نحو مدينة ذكية وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي.

وقالت الأمانة أن هذه الخطوة تهدف إلى أتمتة العمل الرقابي وتمكين السكّان من معرفة تقييم المنشآت وجودة خدماتها، وذلك ضمن جهودها للتحول نحو مدينة ذكية.

وتخدم المبادرة ثلاث شرائح رئيسة هم المراقبون الصحيون وأصحاب المنشآت والمستفيدون، وستسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتمكين المراقب من الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها.

وتمكن المبادرة ملاك المنشآت التجارية الاطلاع على اللوائح والاشتراطات البلدية، وإدراج الخدمات المقدمة في منشآتهم، وإيضاح طرق التواصل مع العملاء، ومشاهدة الملحوظات الواردة حول المنشأة.

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أمانة الرياض
المنشآت التجارية
رمز الاستجابة السريعة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
التوافقات المغناطيسية هي مفتاح الحضارة بعد تحقق الصدارة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يمحاكي انتي وامثالك من وجه الارض .. اللهم آمين ..

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