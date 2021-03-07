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بالفيديو.. يونايتد يهزم السيتي بثنائية في قمة الدوري الإنجليزي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. يونايتد يهزم السيتي بثنائية في قمة الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
تغلب فريق مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في مباراة الديربي التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

كثف مانشستر يونايتد ضغطه على أصحاب الأرض، ولم تمر سوى 40 ثانية حتى نجح اليونايتد في الحصول على ركلة جزاء لصالح مارسيال بعدما تمت عرقلته من جانب جابرييل خيسوس، ليسددها برونو فيرنانديز الكرة أرضية قوية على يمين حارس السيتي مسجلا الهدف الأول.

وأحرز لوك شو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 49 من اللقاء بعدما تلقى تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء من راشفورد، ليصوب كرة أرضية من بين أقدام المدافعين لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

وحاول مانشستر سيتي تكثيف الضغط على دفاعات اليونايتد إلا أنهم فشلوا في الوصول إلى المرمى وتعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز هام لمانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة يحافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 54 نقطة في المركز الثاني.

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