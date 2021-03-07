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"التجارة" تفرض غرامات مالية بحق 4 معلنين بينهم مواطن

Time منذ ساعة
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"التجارة" تفرض غرامات مالية بحق 4 معلنين بينهم مواطن

الرياض (صدى):
فرضت وزارة التجارة، غرامات مالية بحق 4 معلنين وهم "سعودي وكويتي ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والتركية" تقدر بقيمة 160 ألف ريال.

وأوضحت وزارة التجارة، أنهم ضللوا المستهلك في "سناب شات"، بتعاملات مالية غير مرخصة تحت شعار "استثمر وقتك على الإنترنت".

وكانت وزارة التجارة أعلنت عن أهم ضوابط الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل أن يُصرِّح بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، وأن يذكر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنه، وذكر اسم موفر الخدمة، وعدم تضليل المستهلك بادعاءات كاذبة من شأنها أن تضلل المستهلك، وعدم الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة الحق في استعمالها.

Time واتساب
وزارة التجارة
سناب شات
المستهلك
إعلانات

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د محمد ماجد بخش
كيف أقولها لكم بأن تعليم الكيمياء 50 % تجارب عملية و50% كذب نظري علمي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
التوافقات المغناطيسية هي مفتاح الحضارة بعد تحقق الصدارة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يمحاكي انتي وامثالك من وجه الارض .. اللهم آمين ..

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