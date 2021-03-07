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اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

Time منذ ساعة
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اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان

جازان (صدى):
أعلن التحالف العربي، عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وكان ‏التحالف العربي، دمر دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب، كما نجح التحالف العربي، في استهداف مقاتلات التحالف للقدرات والعناصر الحوثية الإرهابية في اليمن، ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

 

وأضاف ‏التحالف العربي، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها، مبينا ‏أن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية.

 

وتابع ‏التحالف، أنه تم تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، ‏لافتا إلى أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.

Time واتساب
جازان
التحالف العربي
ميليشيات الحوثي

أحدث التعليقات

ع. س. ع
مقولة العالمية صعبة قوية الغيناها وروضناها من الملعب ما هو مترشح من المكتب ولكن الآن الآسيوية صعبة قوية هيا خذوها بالمشمش مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤫
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية * الآسيوية صعبة قوية 🤣🤣
واضح*** وصريح***
حتى حنا دخلنا الخوف والخرعة،نحسبه بيطلع علينا،بغينا نذب الأجهزة من يدينا..

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