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المركزي السعودي يعلن تمديد فترة برنامجي تأجيل الدفعات والتمويل المضمون

Time منذ 50 دقيقة
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المركزي السعودي يعلن تمديد فترة برنامجي تأجيل الدفعات والتمويل المضمون

الرياض (صدى):
قرر البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program -أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص- مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021م؛ استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. حيث يمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة.

تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة، أيدها الله، المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال. بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.

Time واتساب
المركزي السعودي
تأجيل الدفعات
التمويل المضمون

أحدث التعليقات

ع. س. ع
مقولة العالمية صعبة قوية الغيناها وروضناها من الملعب ما هو مترشح من المكتب ولكن الآن الآسيوية صعبة قوية هيا خذوها بالمشمش مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤫
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية * الآسيوية صعبة قوية 🤣🤣
واضح*** وصريح***
حتى حنا دخلنا الخوف والخرعة،نحسبه بيطلع علينا،بغينا نذب الأجهزة من يدينا..

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