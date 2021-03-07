وزير الدفاع الأمريكي: المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة

واشنطن (صدى):
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.
وأوضح أوستن خلال حديثه لشبكة "ABC"، اليوم (الأحد)، أن على الولايات المتحدة والمملكة العمل معًا لتحقيق أهدافهما وحماية مصالحهما، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية والسعودية ستكون جيدة.
كما توعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران، بالرد على الهجوم الصاروخي في العراق في الوقت الذي تحدده واشنطن.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، إنه على الإيرانيين أن يعرفوا أننا سندافع عن قواتنا وأن ردنا سيكون مدروسًا ومناسبًا.