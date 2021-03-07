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البيئة توضح مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج ريف

Time منذ 48 دقيقة
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البيئة توضح مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج ريف

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن مواعيد صرف الدعم المادي غير المسترد لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف.

وقالت الوزارة أن مواعيد الصرف لجميع القطاعات يتراوح صرفها من اليوم الأول وحتى العاشر من بداية كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن تكرار صرف الدعم يختلف وفقًا للقطاع المسجل، وذلك بحسب ما أعلنه البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت الوزارة أن مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج ريف 19930 سيكون على أتم الاستعداد لجميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مبينة أنه يمكن للمستفيدين كذلك التواصل بشكل أسرع عبر حساب «تويتر» الخاص بالبرنامج [email protected]

يُذكر أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» يختص بدعم صغار المنتجين الزراعيين عبر الدعم المادي المباشر وعبر المشاريع والمبادرات الخاصة لدعم المستفيدين لكل من قطاعات البُنّ، والعسل، والفواكه، والمحاصيل البعلية، والماشية، والأسماك؛ حيث يستقبل البرنامج طلبات الدعم عبر بوابة ريف الإلكترونية من هنا.

Time واتساب
البيئة
الدعم المادي
برنامج ريف

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
ومتى الطلاق ؟ لا أعتقد بيطول
الغامدي جدة
الحمد لله على سلامته
خالد
هذا الاهبل يفكر من وين ؟؟؟وأضاف أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، لافتا إلى أن النصر كان حينها يستطيع دفع مستحقات اللاعب إلا أن الإدارة رفضت ذلك. وأوضح أن نادي النصر أراد تطبيق مبدأ المساواة مع جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، مضيفا أن النادي وجد أن سدادها لمستحقات اللاعب ستدفع باقي اللاعبين للمطالبة أيضا بمستحقاتهم، وهو الأمر الذي لا يستطيع النادي توفيره. يتىهبل ناديك لايستطيع هههههه وتبغون القضيه لكم ؟؟ وين عايشين يانونو وبطيخ وراشوي وتلاعب واكل اموال 2 مليار بدون وجه حق ووو
أبو وليد العالمي
لو أستطيع الرجوع بالزمن للوراء حوالي ٤٠ سنة لجعلت كل هلالي يفخر بالانجازات التحكيمية يقول الأسوية صعبة قوية بينما قلنا من زمااااان العالمية صعية قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ممتااز ..

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