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آلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

Time منذ ساعة
Views 1728
آلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

الرياض (صدى):
أشارت وزارة التعليم، إلى آلية التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول"، موضحة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

 

وأوضحت وزارة التعليم، أن هذه الخدمة تتيح إمكانية التحقق من المؤهلات الجامعية من الجامعات السعودية بطريقة سهلة وسريعة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد شروط للتسجيل الأفراد في خمة التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول".

وتشمل آلية وإجراءات التحقق من قبول الطلاب في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي "مقبول"، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:الدخول على بوابة جامعة ، اختر خدمة مؤهل، الموجودة ضمن الخدمات أسفل الصفحة، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكن الآن الاستفادة من الخدمة.

وتضمنت الخطوات: عرض المؤهلات وذلك من خلال اختيار «مؤهلاتي» من القائمة الفرعية، وفي حال لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بك تقوم بتعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات «المؤهلات» وتقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية من خلال خدمة تواصل.

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وزارة التعليم
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مؤسسات التعليم العالي

أحدث التعليقات

ع. س. ع
مقولة العالمية صعبة قوية الغيناها وروضناها من الملعب ما هو مترشح من المكتب ولكن الآن الآسيوية صعبة قوية هيا خذوها بالمشمش مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤫
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية * الآسيوية صعبة قوية 🤣🤣
واضح*** وصريح***
حتى حنا دخلنا الخوف والخرعة،نحسبه بيطلع علينا،بغينا نذب الأجهزة من يدينا..

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