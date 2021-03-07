التحالف: تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب 

فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي، عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.
ونجح التحالف العربي، في استهداف مقاتلات التحالف للقدرات والعناصر الحوثية الإرهابية في اليمن، ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.
وأوضح التحالف العربي، أن العملية العسكرية مستمرة بتدمير القدرات النوعية حتى تحقيق أهدافها، مبينا أن التصعيد الحوثي ضد المدنيين لن يقود إلى فرض تسوية سياسية.
وأضاف التحالف، أنه تم تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين اليوم، لافتا إلى أن العملية العسكرية مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.