منتخب مصر يُعلن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر وحجازي أبرزهم

وكالات (صدى):
كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم للمعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية.
شملت القائمة 6 لاعبين وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، مصطفى محمد (جالطة سراي التركي).
يجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يخوض مواجهتين أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.