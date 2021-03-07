الأعداد السابقة للصحيفة

منتخب مصر يُعلن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر وحجازي أبرزهم

Time منذ ساعة
Views 1539
منتخب مصر يُعلن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر وحجازي أبرزهم

وكالات (صدى):
كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم للمعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية.

شملت القائمة 6 لاعبين وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، مصطفى محمد (جالطة سراي التركي).

يجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يخوض مواجهتين أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

Time واتساب
منتخب مصر
محمد صلاح
أحمد حجازي

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
ومتى الطلاق ؟ لا أعتقد بيطول
الغامدي جدة
الحمد لله على سلامته
خالد
هذا الاهبل يفكر من وين ؟؟؟وأضاف أن اللاعب فسخ تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، لافتا إلى أن النصر كان حينها يستطيع دفع مستحقات اللاعب إلا أن الإدارة رفضت ذلك. وأوضح أن نادي النصر أراد تطبيق مبدأ المساواة مع جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، مضيفا أن النادي وجد أن سدادها لمستحقات اللاعب ستدفع باقي اللاعبين للمطالبة أيضا بمستحقاتهم، وهو الأمر الذي لا يستطيع النادي توفيره. يتىهبل ناديك لايستطيع هههههه وتبغون القضيه لكم ؟؟ وين عايشين يانونو وبطيخ وراشوي وتلاعب واكل اموال 2 مليار بدون وجه حق ووو
أبو وليد العالمي
لو أستطيع الرجوع بالزمن للوراء حوالي ٤٠ سنة لجعلت كل هلالي يفخر بالانجازات التحكيمية يقول الأسوية صعبة قوية بينما قلنا من زمااااان العالمية صعية قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ممتااز ..

أخر الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي: المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة
وزير الدفاع الأمريكي: المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1426
العثور على مفقود حائل بعدما علقت سيارته في الرمال
العثور على مفقود حائل بعدما علقت سيارته في الرمال
Time منذ 29 دقيقة Views 1603
البيئة توضح مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج ريف
البيئة توضح مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج ريف
Time منذ 48 دقيقة Views 1474
أسيل عمران : أنا أول فتاة سعودية كسرت القاعدة
أسيل عمران : أنا أول فتاة سعودية كسرت القاعدة
Time منذ 54 دقيقة Views 529
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 54 دقيقة Views 506
محد شاف !
محد شاف !
Time منذ 55 دقيقة Views 421
طفل يبتلع عملة معدنية في الطائف
طفل يبتلع عملة معدنية في الطائف
Time منذ ساعة Views 1576
الصرامي: إدارة النصر تعتبر "منحلة" لهذا السبب
الصرامي: إدارة النصر تعتبر "منحلة" لهذا السبب
Time منذ ساعة Views 1817
منتخب مصر يُعلن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر وحجازي أبرزهم
منتخب مصر يُعلن أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر وحجازي أبرزهم
Time منذ ساعة Views 1539
التحالف: تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين
التحالف: تدمير 12 مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف المدنيين
Time منذ ساعة Views 1634