شاهد.. توجيه من "البلدية والقروية" لأصحاب المنشآت وملاك العقارات 

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين أحمد قطان، إنه تم تنفيذ 560 جولة رقابية خلال الخمسة أيام الماضية لمساكن العمالة نتج عنها حصر أكثر من 27 ألف عامل و 140 إنذار تم توقيعها من قبل ملاك العقارات وأصحاب المنشآت.
وأشار أحمد قطان:"ضبط أكثر من 800 مخالفة : 36% منها لتكدس العمال ، و64% منها لمخالفات مساكن غير مرخصة".
ووجه أحمد قطان، جميع أصحاب المنشآت وملاك العقارات الذين يؤجرونها لفئة العمالة المسارعة بترخيص هذه العقارات اتباعاً للإجراءات والاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الشؤون البلدية.