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"هيئة الترفيه" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

Time منذ 51 دقيقة
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"هيئة الترفيه" تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للترفيه عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد بعد توقف دام شهراً، وذلك إثر تسجيل منحنى الإصابات بفيروس كورونا صعوداً ملحوظاً خلال شهر فبراير الماضي، مما شكل خطراً على صحة مرتادي المراكز والأنشطة الترفيهية، حيث صدر قرار وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضية بالسماح للأنشطة الترفيهية بالعودة إلى العمل بدءاً من اليوم (الأحد)، وذلك استناداً إلى ما رفعته الجهات الصحية المختصة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19)، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض "كورونا المستجد" بالدخول إلى المرافق الترفيهية, كما يجب على جميع الراغبين بإقامة أي نشاط ترفيهي التقدم بطلب الحصول على الترخيص المناسب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة الترفيه.

وأكدت أن فِرقها الرقابية ستكثف زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت الترفيهية للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

يذكر أن الهيئة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 295 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت التجارية المرخصة من الهيئة بالإجراءات الاحترازية ورصدت على ضوء ذلك 19 مخالفة.

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الهيئة العامة للترفيه
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مكافح التبجح
لا تردوا عليه يا شباب هذا ذباب إلكتروني تحريت عنه وكشفت حقيقته لا هلالي ولا شي في كل خبر عن النصر يتواجد للاستفزاز وحصد كثير من المشاركات
واحد منصف
شكرا المتحدث وهو يقول أمينا التزاما بالتعليمات وفي نفس الوقت يقول عدد المخالفات خلا نفس الشهر أكثر من مائتي ألف مخالفة فأين الالتزام من الناس مع العلم ان الجولات ليست مستمرة وإنما في ايام فقط واوقات محصورة فكيف لو كان في جميع الاوقات
د محمد ماجد بخش
ما هي حكاية الجدول الدوري وقصة العناصر معه .. لنرى ونتامل ونناقش العرض التالي:- 002 001 000 000 000 000 000 001 000 010 009 008 007 006 005 004 003 002 018 017 016 015 014 013 012 011 010 026 025 024 023 022 021 020 019 018 028 027 026 000 000 000 000 000 000 036 035 034 033 032 031 030 029 028 044 043 042 041 040 039 038 037 036 054 053 052 051 050 049 048 047 046 062 061 060 059 058 057 056 055 054 000 000 000 000 000 065 064 063 062 000 000 000 000 000 067 066 065 064 076 075 074 073 072 071 070 069 068 000 000 000 000 000 079 078 077 076 086 085 084 083 082 081 080 079 078 000 000 000 000 000 000 089 088 087 096 095 094 093 092 091 090 089 088 000 000 000 000 100 099 098 097 096 108 107 106 105 104 103 102 101 100 000 000 000 000 000 111 110 109 108 118 117 116 115 114 113 112 111 110 إن تمثيل عرض وترتيب كتل العناصر هو تمثيل لوحدات الكتلة الذرية المكافئة الممثلة لوحدات العناصر المغناطيسية بدلالة مجموع ذرات العنصر العددية الممثلين بوحدات الكتلة الذرية الممثلة المشتركة في البنائين المحورية حيث محور الذرة هي النواة ومحور النواة هو العنصر ومحور العنصر هو مركز النواة. العالمية تنتظر، .. وتطق على الابواب، وتقول :- همة السعودي لا تقهر أبدا وجبل طويق شاهد ولي العهد الأمين، في ذلك
يوسف الحمادي
ما وراء زيارة البابا فرنسيس للعراق وكامل القصه - - - وهو طلب السعوديه من اسرائيل ان يطبع العراق مع اسرائيل اولا - كون ان طبعنا الان سوف ينقلب علينا المجتمع السني ويتحول الى التشيع وننفضح امام دول العالم الاسلامي وينكشف كدبنا وخداع المسلمين باننا نمثل الاسلام وباكدوبة ابو بكر وعمر الدين قتلو رسول الله وانقلبو عليه وجعلناهم خلفاء رسول الله كدبا وزورا وخدعنا بهم المسلمين طول هده السنين التي مرت سوف تنكشف كدبة التاريخ الاسلامي الاسود المزور ويتحول المسلمين جميعا الى شيعه - فطلبت السعوديه من اسرائيل التعجيل بتطبيع العراق من قبل جواسيسهم مرجعية النجف السستانيه المتمثله بابن السستاني محمد رضا واصهاره وجواسيسه الخمسين بالنجف الاشرف المنصبين من قبل اسرائيل والمخابرات البرطانيه - هده كل مافي الزياره لخداع السدج بالعراق - ونفط الشيعه من البصره اصبح يصل الى حيفا باسرائيل والان اسرائيل اصبحت دوله نفطيه تصدر النفط العراقي من حيفا بالبحر الابيض المتوسط

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