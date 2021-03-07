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"هيئة المساحة" توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

Time منذ 50 دقيقة
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"هيئة المساحة" توافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

الرياض (صدى):
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن هذا القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعم وعناية مستمرين من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد والمعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبينت الهيئة أنها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442 هـ ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظامًا مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استنادا إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية مما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمختصين الاطلاع على موقع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ( هنا ) أو التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني ( [email protected] ) .

Time واتساب
ولي العهد
الهيئة العامة للمساحة
المرجع المكاني الوطني

أحدث التعليقات

Bader
المشكله البنت صغيره
ابو مشعل
هذي اخرة 250 مليون يالله فكك عمرك مع الفيفا مبالغ مالها داعي 20مليون احسن لاعب عربي بنص المبلغ هذا
اسعد الدلخ
ممتاز والقرارا هذا تأخر كثير.. بس ابك دحون وين التفاصيل...؟
وليد 6226
اعتزل وارتاح من الكورة و همومها
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل وتصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية

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