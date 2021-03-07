الاتحاد يمنح لاعبي الفريق مكافأة بعد فوزه على القادسية والوحدة

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة نادي الاتحاد، منح مكافأة للاعبي الفريق، بعد فوز الفريق في مباريات دوري المحترفين.
وكان الاتحاد قد حقق فوزين متتاليين على القادسية بنتيجة (4-1)، ثم الوحدة (4-2)، في الجولتين 21 و22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الشباب المتصدر.
وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد قررت منح كل لاعب 30 ألف ريال، مكافأة الفوز على القادسية، ضمن اللائحة الداخلية بالنادي.
وأشارت التقارير إلى أن مكافآت إدارة الاتحاد للاعبين، من بعد مواجهة النصر في نهاية الدور الأول، بلغت حوالي 200 ألف ريال لكل لاعب.