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الاتحاد يمنح لاعبي الفريق مكافأة بعد فوزه على القادسية والوحدة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1464
الاتحاد يمنح لاعبي الفريق مكافأة بعد فوزه على القادسية والوحدة

نواف السالم (صدى):
قررت إدارة نادي الاتحاد، منح مكافأة للاعبي الفريق، بعد فوز الفريق في مباريات دوري المحترفين.

وكان الاتحاد قد حقق فوزين متتاليين على القادسية بنتيجة (4-1)، ثم الوحدة (4-2)، في الجولتين 21 و22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الشباب المتصدر.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد قررت منح كل لاعب 30 ألف ريال، مكافأة الفوز على القادسية، ضمن اللائحة الداخلية بالنادي.

وأشارت التقارير إلى أن مكافآت إدارة الاتحاد للاعبين، من بعد مواجهة النصر في نهاية الدور الأول، بلغت حوالي 200 ألف ريال لكل لاعب.

 

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الوحدة
الاتحاد
القادسية

أحدث التعليقات

Bader
المشكله البنت صغيره
ابو مشعل
هذي اخرة 250 مليون يالله فكك عمرك مع الفيفا مبالغ مالها داعي 20مليون احسن لاعب عربي بنص المبلغ هذا
اسعد الدلخ
ممتاز والقرارا هذا تأخر كثير.. بس ابك دحون وين التفاصيل...؟
وليد 6226
اعتزل وارتاح من الكورة و همومها
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل وتصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية

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