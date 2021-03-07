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أمر ملكي بتمديد خدمة أمير حائل أربع سنوات

Time منذ 59 دقيقة
Views 1974
أمر ملكي بتمديد خدمة أمير حائل أربع سنوات

عارف السويدي (صدى):
أعلنت أمانة حائل، عن صدور أمر ملكي، بتمديد خدمة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة حائل لمدة أربع سنوات .

وقدم أهالي المنطقة التهنئة لأمير حائل بصدور هذا الامرالكريم الذي اسعد أهالي المنطقة جميعها.

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حائل
أمير حائل

أحدث التعليقات

ابو مشعل
هذي اخرة 250 مليون يالله فكك عمرك مع الفيفا مبالغ مالها داعي 20مليون احسن لاعب عربي بنص المبلغ هذا
اسعد الدلخ
ممتاز والقرارا هذا تأخر كثير.. بس ابك دحون وين التفاصيل...؟
وليد 6226
اعتزل وارتاح من الكورة و همومها
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل وتصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل ونصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية

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