«الحصيني»: غدًا الاثنين أول أيام سعد السعود

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا الاثنين 1442/7/24هـ، هو بداية موسم سعد السعود وعددها 13 يوما، لافتًا إلى أنه أول منازل فصل الربيع فعلياً.
وقال عبدالعزيز الحصيني، عن أيام سعد السعود: "يعتدل الطقس بوجه عام، من مواسم الأمطار في السعودية والخليج، فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البركة، فيه غرس فسائل النخيل، يقلم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار، فيه تفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها".
وأضاف: "آخر العقارب.. العقرب الثالثة تسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع الشتاء ولا نودع البرد/ لا أنصح برفع الملابس الشتوية الشمالية والوسطى والشرقية فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة"، متابعًا:" تقول العرب: إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضر كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود".