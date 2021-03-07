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«الحصيني»: غدًا الاثنين أول أيام سعد السعود

Time منذ ساعة
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«الحصيني»: غدًا الاثنين أول أيام سعد السعود

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا‏ الاثنين 1442/7/24هـ، هو بداية موسم سعد السعود وعددها 13 يوما، لافتًا إلى أنه أول منازل فصل الربيع فعلياً.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عن أيام سعد السعود: "يعتدل الطقس بوجه عام، من مواسم الأمطار في السعودية والخليج، فيه قران خامس ربيع طامس -إذا الله طرح البركة، فيه غرس فسائل النخيل، يقلم العنب والتين، يزرع فيه البرسيم والخضار، فيه تفرخ الطيور البرية والتي ينبغي الامتناع عن صيدها".

وأضاف: "آخر العقارب.. العقرب الثالثة تسمى عقرب الدسم إذا كانت السنة خصبة، نودع الشتاء ولا نودع البرد/ لا أنصح برفع الملابس الشتوية الشمالية والوسطى والشرقية فيها وقت هجرة الطيور المهاجرة"، متابعًا:" تقول العرب: إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود واخضر كل عود وانتشر كل مصرود وكره في الشمس القعود".

 

 

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عبدالعزيز الحصيني
المناخ
سعد السعود

أحدث التعليقات

ابو مشعل
هذي اخرة 250 مليون يالله فكك عمرك مع الفيفا مبالغ مالها داعي 20مليون احسن لاعب عربي بنص المبلغ هذا
اسعد الدلخ
ممتاز والقرارا هذا تأخر كثير.. بس ابك دحون وين التفاصيل...؟
وليد 6226
اعتزل وارتاح من الكورة و همومها
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل وتصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
الوحدة المغناطيسية .. والكلام موجه لمواطن العلوم ومرافيء الفهم حول العالم .. الوحدة المغناطيسية تمثل ونصف وحدة مجموع الكتلة بوحدات مكافئة ممثلة عدديا بوحدات محورية ثقالية فراغية ممثلة لدرجة الكتلة ودرجة الطاقة بدلالة مغناطيسية حيث هنالك بناء يواكب بناء وكلاهما محوريان وكلاهما مغناطيسيا أحدهما يحدد المركز والآخر يمثل لمحيط الثابت في المجموع الممثل للكتلة والطاقة في ثبات وحدة مجموعهما قبل تحرر جزء من الكتلة أو اتحاد جزء من الكتلة لتحرير الطاقة أو تحريك الطاقة بطاقة مكتسبة أيضا تخل وتتحكم في توازن المغناطيسية الفراغية لوحدة الكتلة أو الطاقة المغناطيسية

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