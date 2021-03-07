بالفيديو.. المرأة تتولى مناصب عليا في رئاسة الحرمين الشريفين

الرياض (صدى):
أكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على أهمية دور المرأة في تقديم الخدمات بالحرمين الشريفين .
ونشرت رئاسة شؤون الحرمين فيديو يوضح أهمية دور المرأة منذ القدم حيث حظيت بالرعاية والتمكين حتى تولت المناصب العليا برئاسة الحرمين وكانت ضمن الصفوف الأولى في خدمة مرتادات الحرمين .
وأشارت أن هناك إدارات تم تشكيلها بشكل كامل بكفاءات نسائية ، وفي رمضان 1441 هـ تم إصدار قرار من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن سديس بإنشاء وكالة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية ، وتضم عدة إدارات هامة لتعزيز عمل المرأة في خدمة الحرمين والإرشاد النسائي وخدمات المعتكفات وتقديم الدروس والدورات العلمية للنساء وغيرها .