الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُطلق المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية

Time منذ ساعة
Views 1800
Comment 1
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُطلق المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية

العلا (صدى):
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا المجموعة الثالثة من الحيوانات الفطرية في بيئاتها الطبيعية ضمن موقع الحجِر، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وأحد أهم مدن الحضارة النبطية.

ويأتي الإعلان عن المبادرة ليوافق اليوم العاملي للحياة البرية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للأحتفال بالحياة البرية ورفع مستوى الوعي بشأن الحيوانات والنباتات البرية في العالم.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على إعادة توطين 25 من ظباء الريم و10 من الوعل النوبي و8 من المها العربي في موقع الحجِر بهدف استعادة النظام البيئي في المنطقة والحفاظ على الأنواع المهددة.

ويأتي هذا الإطلاق الثالث لحماية الحياة البرية ضمن مبادرات الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، التي تتمحور حول حفظ التراث والطبيعة بالشراكة مع أهالي وسكان العُلا، حيث تم إطلاق أول مبادرات الهيئة في فبراير من 2019 من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة ـ حفظه الله ـ بالتزامن مع إطلاق رؤية العُلا المتمثلة بإحداث تنمية مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، وذلك من خلال العمل المتوازن ما بين حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي الغني , والمشاريع الطموحة للمملكة لتهيئة المنطقة للترحيب بالزوّار من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا :" إن هذه المبادرة تؤكد على التزام الهيئة بحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية في العُلا وتنميتها، وتعد هذه المبادرة فريدة من نوعها، إذ سيتم فيها إطلاق الحيوانات ضمن بيئاتها الطبيعية في الحجِر، وهو أول موقع سعودي يدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وأحد أهم مناطق البيئة الثقافية الطبيعية في المحافظة, وتم تهيئة الموقع بعناية لاستضافة هذه الأنواع المهددة بالانقراض من خلال حزمة متكاملة من برامج الحماية والمراقبة، ويسعدنا إطلاق أول مجموعة من الحيوانات في الموقع الذي عملت الهيئة على تهيئته لحماية الحيوانات وتوفير البيئة المناسبة لإعادة توطينها".

وأضاف سموه : " تحرص الهيئة على استعادة الموائل الطبيعية وإعادة توطين الحيوانات البرية لضمان توازن بيئة العُلا الطبيعية وما فيها من مناظر طبيعية ثقافية، حيث أعلنت الهيئة العام الماضي إطلاق محمية شرعان الطبيعية، وهي محمية طبيعية تمتد على مساحة قدرها 500 , 1 كم 2 بهدف حماية الموائل الطبيعية والحياة البرية وتنميتها, ومع إطلاق مجموعة من هذه الحيوانات في الحجِر، تواصل الهيئة رحلتها لتطوير العُلا والمحافظة على تراثها الطبيعي " .

يذكر أن هذا المشروع يمثل جزءاً من جهود التنمية المستدامة التي تقوم عليها الهيئة للتعريف بالعُلا كوجهة عالمية للتراث والثقافة والسياحة البيئية، كما تسترشد الخطة طويلة الأمد بالمبادئ الاستراتيجية الـ 12 التي تلتزم بها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وتهدف بمشيئة الله إلى تنمية المحافظة تنميةً مستدامةً والمحافظة على الموائل البيئية وتنمية الحياة الفطرية وصولاً إلى إعادة توطين النمر العربي وغيره من الحيوانات الأصيلة في العُلا .

Time واتساب
محافظة العلا
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
الحيوانات الفطرية

أحدث التعليقات

السامي
يافلاح يافلاح أترك الناس في حاله لاتتحمل أثامهم فتصبح خاسر لكل شيىء ولن يفيدك النصر أبتعد عن التجاوزات والنيل من الغير
بيتروس
صياحكم طرب ياطواقي المجد👂
كجمغلو
اعوذ بالله من الانحلال وقلة الحياء
اسعد الدلخ
لا تضيقون صدره.. دلحونه ما بوه حرامي يبا يسرق إلا عامل حساب البصمات ولابس مداس..
الملكي الاصلي
الهلاليين حاشرين انوفهم في كل شي الله لا يبلانا واضح ثقتهم في زعيمهم المزعوم ملخلخه البطولات حقهم كلها فشنق وبكذا يبو يثبتو للعالم ان معهم زعيم روحو البسو طواقي احسن لكم

أخر الأخبار

«الحصيني»: غدًا الاثنين أول أيام سعد السعود
«الحصيني»: غدًا الاثنين أول أيام سعد السعود
Time منذ 3 دقائق Views 1123
غبار وأتربة على بعض المناطق يؤدي إلى انعدام الرؤية
غبار وأتربة على بعض المناطق يؤدي إلى انعدام الرؤية
Time منذ 18 دقيقة Views 1579
صورة قديمة لجسر الملك فهد تحت الإنشاء بداية الثمانيات
صورة قديمة لجسر الملك فهد تحت الإنشاء بداية الثمانيات
Time منذ 24 دقيقة Views 674
بالفيديو.. المرأة تتولى مناصب عليا في رئاسة الحرمين الشريفين
بالفيديو.. المرأة تتولى مناصب عليا في رئاسة الحرمين الشريفين
Time منذ 28 دقيقة Views 1711
صورة نادرة للفنانة شمة حمدان وهي طفلة
صورة نادرة للفنانة شمة حمدان وهي طفلة
Time منذ 33 دقيقة Views 656
وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب التجارية
وظائف شاغرة في شركة حمد الرقيب التجارية
Time منذ 44 دقيقة Views 1644
حلا شيحة تظهر برفقة معز مسعود لأول مرة بعد زواجهما (صورة)
حلا شيحة تظهر برفقة معز مسعود لأول مرة بعد زواجهما (صورة)
Time منذ 48 دقيقة Views 860
خطوات تسجّيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي
خطوات تسجّيل العاملة المنزلية أو السائق لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي
Time منذ ساعة Views 2802
بالفيديو.. مفتي المملكة: يجب الإيمان بالرسل كلهم جميعاً
بالفيديو.. مفتي المملكة: يجب الإيمان بالرسل كلهم جميعاً
Time منذ ساعة Views 1933
صورة نادرة للملك سلمان أثناء استقباله زعماء مصر والأردن في مطار الرياض
صورة نادرة للملك سلمان أثناء استقباله زعماء مصر والأردن في مطار الرياض
Time منذ ساعة Views 2107