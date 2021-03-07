3 وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق بالأحساء.
وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُشرف الصيانة والتشغيل: دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال المرافق والصيانة، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75)، فضلًا عن مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في الهندسة الميكانيكية، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُشرف عمّال: دبلوم مهني مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الإنشاءات التطبيقية أو الصيانة، إجادة اللغة الإنجليزية (STEP: 75)، إلى جانب مساعد إداري ثالث: دبلوم أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية والإدارة وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي:
1- مُشرف الصيانة والتشغيل من هنـــــــا.
2- مهندس ميكانيكي من هنـــــــا.
3- مُشرف عمّال من هنـــــــا.
4- مساعد إداري ثالث من هنـــــــا.