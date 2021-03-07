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"الصندوق العقاري" يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021

Time منذ 4 ساعات
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"الصندوق العقاري" يستهدف تمكين 140 ألف أسرة سعودية من التملك خلال 2021

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية استهدافه تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الجاري 2021، وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كافة مدن ومناطق المملكة من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم من مستفيدي برنامج "سكني".

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن ضمن مستهدفات العام الحالي 2021، سيدعم برنامج القرض العقاري المدعُوم أكثر من 140 ألف أسرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملّك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات "برنامج الإسكان" - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأضاف بن ماضي: أن برنامج "القرض المدعُوم" مكّن منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية العام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعاً أن يسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كافة القطاعات بالمملكة ومنها قطاعي الإسكان والتمويل العقاري، إلا أن "الصندوق العقاري" تمكن من تحقيق مستهدفاته للعام 2020، مؤكداً على استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088- وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

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صندوق التنمية العقارية

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
الدكتور ارتكب جريمة في حق المجتمع وهو لا يدري ما نقول الا الله يسامحه
fares
الله يكفينا شرهم
abdul
او يكون حذف حرف الياء من وسط الكلمة، زي ما نحنا نستبدل حرف بشكل نجمة او بفراغ
الغامدي جدة
أفضل أفلام في الدول العربية هي الأفلام المصرية
fares
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