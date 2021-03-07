الإمارات تدين المحاولات الحوثية لاستهداف المملكة

أبو ظبي (صدى):
كشفت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإيرانية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة، من خلال عدد من الطائرات المفخخة اعترضتها قوات التحالف.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، كما حثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة.
وشددت على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.