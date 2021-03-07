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أول إجراء من النصر ضد إلزامه بدفع 20 مليون ريال لـ "جوليانو"

Time منذ 51 دقيقة
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أول إجراء من النصر ضد إلزامه بدفع 20 مليون ريال لـ "جوليانو"

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر اليوم الأحد أن إدارة النصر تعتزم الإستئناف ضد قرار الفيفا بشأن إلزامها بدفع 20 مليون ريال مستحقات للاعب البرازيلي جوليانو دي باولو .

وأكدت أن النصر طلب من لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم حيثيات القرار للإستئناف ضده ، وأنها تأمل بخفض المبلغ خاصةً وأن اللاعب لم يكن بدون نادي خلال الفترة المتبقية من عقده وإنما انضم لنادي باشاك شهير التركي .

وكان جوليانو قد رحل عن النصر في الميركاتو الصيفي الماضي بعد فسخ عقده لعدم حصوله على رواتبه بالموسم الأخير ثم تقدم بشكوى للفيفا التي أصدرت قرار بإلزام النصر بدفع 20 مليون ريال .

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فيفا
جوليانو

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
الدكتور ارتكب جريمة في حق المجتمع وهو لا يدري ما نقول الا الله يسامحه
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الله يكفينا شرهم
abdul
او يكون حذف حرف الياء من وسط الكلمة، زي ما نحنا نستبدل حرف بشكل نجمة او بفراغ
الغامدي جدة
أفضل أفلام في الدول العربية هي الأفلام المصرية
fares
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