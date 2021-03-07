تركي آل الشيخ يرد على مغرد انتقده بسبب الأهلي

ماجد محمد (صدى):
رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على مغرد انتقده بعدما خسر الأهلي أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف.
وأعاد المغرد نشر تغريدة كتبها آل الشيخ قبل عدة سنوات، حيث كتب الآخير في التغريدة على موقع "تويتر" أن جمهور الأهلي واعي، وأن من يعتقد أن النادي من أملاكه الشخصية فهو واهم، ومن يعتقد أن الأهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم، ومن يحرض في الكواليس سيبقى في الكواليس.
وعلق المغرد على التغريدة مؤكداً أنه كان يتمنى أن يكون واهم، فرد آل الشيخ عليه مؤكداً أنه ترك المجال الرياضي منذ 2018، أي من 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك حسابات ومأجورين يركزون عليه كـ"شماعة"، مضيفا أن هذا الأمر مشكلتهم، وليس مشكلته.