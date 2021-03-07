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تركي آل الشيخ يرد على مغرد انتقده بسبب الأهلي

Time منذ ساعة
Views 2444
تركي آل الشيخ يرد على مغرد انتقده بسبب الأهلي

ماجد محمد (صدى):
رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على مغرد انتقده بعدما خسر الأهلي أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف.

وأعاد المغرد نشر تغريدة كتبها آل الشيخ قبل عدة سنوات، حيث كتب الآخير في التغريدة على موقع "تويتر" أن جمهور الأهلي واعي، وأن من يعتقد أن النادي من أملاكه الشخصية فهو واهم، ومن يعتقد أن الأهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم، ومن يحرض في الكواليس سيبقى في الكواليس.

وعلق المغرد على التغريدة مؤكداً أنه كان يتمنى أن يكون واهم، فرد آل الشيخ عليه مؤكداً أنه ترك المجال الرياضي منذ 2018، أي من 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك حسابات ومأجورين يركزون عليه كـ"شماعة"، مضيفا أن هذا الأمر مشكلتهم، وليس مشكلته.

Time واتساب
الأهلي
ضمك
تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
الدكتور ارتكب جريمة في حق المجتمع وهو لا يدري ما نقول الا الله يسامحه
fares
الله يكفينا شرهم
abdul
او يكون حذف حرف الياء من وسط الكلمة، زي ما نحنا نستبدل حرف بشكل نجمة او بفراغ
الغامدي جدة
أفضل أفلام في الدول العربية هي الأفلام المصرية
fares
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