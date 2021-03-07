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بالفيديو.. مقاهي ومطاعم جدة تعود لاستقبال الزبائن وفقًا للشروط

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مقاهي ومطاعم جدة تعود لاستقبال الزبائن وفقًا للشروط

جدة (صدى):
عادت مقاهي ومطاعم محافظة جدة لاستقبال الزبائن وفقًا للشروط، بعد عودة ممارسة أنشطتها بشكل طبيعي.

وذكر صاحب أحد المطاعم في جدة، خلال تقرير مصور لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أنهم قاموا بفتح المطعم مذ الساعة السادسة والنصف صباحًا، مضيفًا: "كان إقبال الناس متخوفين لأنه لنا فترة على هذا الحال ولكن فيه إقبال وبإذن الله يرجع الوضع مثل الأول.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على "مؤشرات مطمئنة بشأن مستجدات المنحنى الوبائي في المملكة".

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جدة
مطاعم
مقاهي
رفع الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

الغامدي جدة
الدكتور ارتكب جريمة في حق المجتمع وهو لا يدري ما نقول الا الله يسامحه
fares
الله يكفينا شرهم
abdul
او يكون حذف حرف الياء من وسط الكلمة، زي ما نحنا نستبدل حرف بشكل نجمة او بفراغ
الغامدي جدة
أفضل أفلام في الدول العربية هي الأفلام المصرية
fares
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