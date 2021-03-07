بالفيديو والصور.. شكاوى من قطع المياه منذ 7 سنوات في أحد أحياء الداير

جازان (صدى):
تقدم أهالي حي قسميل بمحافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان، بعدة شكاوى بسبب سوء خدمة المياه وعدم وصولها لهم رغم وجود شبكة الإمدادات.
وأكد الأهالي في شكواهم أنه تم قطع المياه عن الحي منذ أكثر من سبع سنوات بالرغم وجود التمديدات لتبدأ معاناتهم مع نقص المياه الضرورية للحياة وللاحتياجات اليومية.
وفي السياق نفسه، ناشد أهالي قسميل المسؤولين والجهات المختصة لحل الأزمة وإنهاء معاناتهم التي استمرت لعدة سنوات.
وكانت قد نشرت صحيفة "صدى" عن المشكلة في وقت سابق وتناولت الأزمة، وناشد الأهالي كل المسؤولين ولكن دون أن يصلوا إلى نتيجة.