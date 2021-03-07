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رغد صدام حسين تنشر صورة لابنتها بعد تداول صور مزيفة

Time منذ ساعة
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رغد صدام حسين تنشر صورة لابنتها بعد تداول صور مزيفة

بغداد (صدى):
حرصت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على نشر صورة لابنتها حرير وذلك بعد تداول صورة "مزيفة" لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رغد صدام حسين صورة من الصور المزيفة المتداولة وتضمنت التعليقات "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها: ’جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال‘، "معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟".

كما جاء على الصورة: "لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

ويذكر أن رغد صدام حسين نفت أن يكون لها اخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها.

Time واتساب
صدام حسين
رغد صدام حسين
حرير

أحدث التعليقات

الحزين
الله يرحمهم جميعا
قاهر الجهلة المتعصبين
سعد آل مغني مطرود من النصر فمهما قال لا تصدقوا اما الشخص المدعو سائر اظن والله العالم عمرك 13 وان زاد 15
بر
الجمل لايصتدم بالسيارة السيارة هي من تصدم بالجمل
سالم
وش دخل الخوارج الي خرجوا عن بيعة الصحابي الجليل امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن عم رسولنا الكريم وزوج فاطمة بنت الرسول رضي الله عنها بالمخدرات ابغا افهم انا
فهدراكان
الف مبروك يا الشامخ وللامير منصور وللعائلتين

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