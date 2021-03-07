رغد صدام حسين تنشر صورة لابنتها بعد تداول صور مزيفة

بغداد (صدى):
حرصت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على نشر صورة لابنتها حرير وذلك بعد تداول صورة "مزيفة" لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت رغد صدام حسين صورة من الصور المزيفة المتداولة وتضمنت التعليقات "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها: ’جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال‘، "معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟".
كما جاء على الصورة: "لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".
ويذكر أن رغد صدام حسين نفت أن يكون لها اخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها.