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أمير الجوف يوجِّه بعودة المخيمات العائلية مع تشديد الإجراءات الاحترازية

Time منذ ساعة
Views 1724
أمير الجوف يوجِّه بعودة المخيمات العائلية مع تشديد الإجراءات الاحترازية

الجوف (صدى):
وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعودة المخيمات العائلية فقط مع التشديد بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان إن توجيه أمير المنطقة أكد عودة المخيمات ذات الطابع العائلي فقط، وألا يتم استخدامها للمناسبات والحفلات كافة، مع تطبيق الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المخيمات بما لا يزيد على 20 شخصًا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وأكد آل سلطان على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة لذلك، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأشار إلى أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة المقبلة، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

 

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أمير الجوف
المخيمات العائلية

أحدث التعليقات

الحزين
الله يرحمهم جميعا
قاهر الجهلة المتعصبين
سعد آل مغني مطرود من النصر فمهما قال لا تصدقوا اما الشخص المدعو سائر اظن والله العالم عمرك 13 وان زاد 15
بر
الجمل لايصتدم بالسيارة السيارة هي من تصدم بالجمل
سالم
وش دخل الخوارج الي خرجوا عن بيعة الصحابي الجليل امير المؤمنين علي بن ابي طالب ابن عم رسولنا الكريم وزوج فاطمة بنت الرسول رضي الله عنها بالمخدرات ابغا افهم انا
فهدراكان
الف مبروك يا الشامخ وللامير منصور وللعائلتين

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