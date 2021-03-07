تقديم مبلغ 300 ألف ريال ضمانًا لرخصة التخليص الجمركي

الرياض (صدى):
نصت المادة الرابعة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي التي وضعتها هيئة الجمارك، على عدة شروط لمنح الأفراد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
ويعد من أبرز تلك الشروط تقديم شيك مصرفي مصدق باسم مدير عام الجمارك بمبلغ وقدره 300 ألف ريال ضمانا للرخصة، إلى جانب اجتياز فحص السموم الطبي الخاص بعدم تعاطي المخدرات من قبل مستشفی حکومي، أو أحد مراكز السموم عند تقديم الطلب.
ويستلزم الحصول على الرخصة أن يتقدم الفرد لمصلحة الجمارك العامة عبر البوابة الإلكترونية للجمارك بطلب الموافقة على منحه رخصة تخليص جمركي، كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب الهوية الوطنية ومقيما بالمملكة.
ومن الضروري أن يكون بالغا من العمر 21 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من شرط المؤهل التعلیمی، الحاصلون على الرخصة قبل صدور هذا الدلیل، وأن يكون قادرا على مزاولة أعمال التخليص الجمركي بنفسه، وأن يقدم ما یثبت تفرغه للعمل بالرخصة بحيث لا يكون طالبا، أو موظفا حكوميا، أو موظفا في القطاع الخاص إلا أن يقدم موظف القطاع الخاص خطاب عدم ممانعة من جهة العمل موقع من المسؤول الأول أو المدير التنفيذي للقطاع.