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تقديم مبلغ 300 ألف ريال ضمانًا لرخصة التخليص الجمركي

Time منذ 33 دقيقة
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تقديم مبلغ 300 ألف ريال ضمانًا لرخصة التخليص الجمركي

الرياض (صدى):
نصت المادة الرابعة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي التي وضعتها هيئة الجمارك، على عدة شروط لمنح الأفراد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

ويعد من أبرز تلك الشروط تقديم شيك مصرفي مصدق باسم مدير عام الجمارك بمبلغ وقدره 300 ألف ريال ضمانا للرخصة، إلى جانب اجتياز فحص السموم الطبي الخاص بعدم تعاطي المخدرات من قبل مستشفی حکومي، أو أحد مراكز السموم عند تقديم الطلب.

ويستلزم الحصول على الرخصة أن يتقدم الفرد لمصلحة الجمارك العامة عبر البوابة الإلكترونية للجمارك بطلب الموافقة على منحه رخصة تخليص جمركي، كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب الهوية الوطنية ومقيما بالمملكة.

ومن الضروري أن يكون بالغا من العمر 21 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستثنى من شرط المؤهل التعلیمی، الحاصلون على الرخصة قبل صدور هذا الدلیل، وأن يكون قادرا على مزاولة أعمال التخليص الجمركي بنفسه، وأن يقدم ما یثبت تفرغه للعمل بالرخصة بحيث لا يكون طالبا، أو موظفا حكوميا، أو موظفا في القطاع الخاص إلا أن يقدم موظف القطاع الخاص خطاب عدم ممانعة من جهة العمل موقع من المسؤول الأول أو المدير التنفيذي للقطاع.

 

Time واتساب
التخليص الجمركي
هيئة الجمارك

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
ابو القمرا
مهندسين البلد زيك تمام واردى لا أخلاق لا تعليق يستفاد منه
العدناني
تسنه معلق في الملحمة وين الغزلان
الريان
لا .. ههههه يقصدون ان امهاةت الاطفال دون 3 سنوات يرضعونهم من ستار بكس
؟؟
وين الاحترازات والتباعد اللي تتكلمو فيه ولا بس المساجد لانها مسببه قلق في نفوس البعض

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